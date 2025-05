Lagalla “10 milioni per la riqualificazione della Favorita a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - A lungo abbandonato a se stesso o luogo occasionale di iniziative sportive e culturali, il parco della Favorita si appresta a iniziare una seconda vita che lo vede come un "quartiere vegetale" in cui concentrare attività di vario genere, non solo ricreative: il Comune di Palermo ha presentato un piano di fattibilità che, con un finanziamento di 10 milioni di euro provenienti dai fondi europei, favorirà la rigenerazione dell’intera area. “La nostra è un’azione complessa, che ha visto il lavoro di una commissione tecnico-scientifica da cui è nato un progetto che sarà finanziato per i primi 10 milioni su dotazioni economiche già esistenti, mentre le altre saranno trovate evidentemente nella programmazione successiva o con gli avanzi del prossimo consiglio di amministrazione - sottolinea il sindaco di Palermo Roberto Lagalla - L’importante è che abbiamo già un piano progettuale sulla riqualificazione della Favorita, dove immaginiamo anche di poter mettere a disposizione dei palermitani arredi urbani o aree gioco. La Favorita non può restare un viale di attraversamento tra la città e il suo mare”. xfd8/vbo/mca3