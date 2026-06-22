L’aeroporto internazionale di Hong Kong inaugura il nuovo Terminal 2

IPA16169667 - August 14, 2019, Hong Kong, China: Passengers seen at the arrival hall of the Hong Kong international airport ..The operation of the Hong Kong international airport has largely resume to normal as the Airport Authority obtained....an....interim....injunction....to refrain people from unlawfully and wilfully obstructing or interfering with the proper use of the airport after a chaotic night of protest in which demonstrators blocked passenger's access to the boarding gates causing hundreds of flights being canceled. (Credit Image: .. Miguel Candela/SOPA Images via ZUMA Wire)

ROMA (ITALPRESS) – L’aeroporto internazionale di Hong Kong ha inaugurato l’area partenze del nuovo Terminal 2. Hong Kong Airlines è stata la prima compagnia aerea a trasferire le operazioni di check-in dal Terminal 1 al nuovo terminal, con 36 voli in partenza programmati per il primo giorno di attività. Le restanti 14 compagnie aeree stanno trasferendo i loro servizi di check-in gradualmente entro il 10 giugno. I passeggeri che utilizzano il Terminal 2 completano il check-in e consegnano i bagagli tramite le postazioni self-service prima di procedere attraverso i varchi di sicurezza con riconoscimento facciale e i canali di controllo automatizzati.

Dopo aver superato i controlli di immigrazione, i passeggeri si dirigono verso i gate d’imbarco del Terminal 1 utilizzando il sistema di trasporto automatico People Mover. Vivian Cheung, amministratore delegato dell’Autorità aeroportuale di Hong Kong, ha dichiarato: “Progettato per servire i viaggi di piacere e principalmente i voli regionali a corto raggio, il Terminal 2 è perfettamente collegato e complementare al Terminal 1, che si concentra principalmente sui voli a lungo raggio e sui servizi di transito/scambio. Insieme, i due terminal rafforzano la capacità dell’aeroporto internazionale di Hong Kong di soddisfare la crescente domanda di passeggeri, migliorando al contempo l’esperienza di viaggio”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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