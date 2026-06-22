L’aeroporto internazionale di Hong Kong inaugura il nuovo Terminal 2

ROMA (ITALPRESS) – L’aeroporto internazionale di Hong Kong ha inaugurato l’area partenze del nuovo Terminal 2. Hong Kong Airlines è stata la prima compagnia aerea a trasferire le operazioni di check-in dal Terminal 1 al nuovo terminal, con 36 voli in partenza programmati per il primo giorno di attività. Le restanti 14 compagnie aeree stanno trasferendo i loro servizi di check-in gradualmente entro il 10 giugno. I passeggeri che utilizzano il Terminal 2 completano il check-in e consegnano i bagagli tramite le postazioni self-service prima di procedere attraverso i varchi di sicurezza con riconoscimento facciale e i canali di controllo automatizzati.

Dopo aver superato i controlli di immigrazione, i passeggeri si dirigono verso i gate d’imbarco del Terminal 1 utilizzando il sistema di trasporto automatico People Mover. Vivian Cheung, amministratore delegato dell’Autorità aeroportuale di Hong Kong, ha dichiarato: “Progettato per servire i viaggi di piacere e principalmente i voli regionali a corto raggio, il Terminal 2 è perfettamente collegato e complementare al Terminal 1, che si concentra principalmente sui voli a lungo raggio e sui servizi di transito/scambio. Insieme, i due terminal rafforzano la capacità dell’aeroporto internazionale di Hong Kong di soddisfare la crescente domanda di passeggeri, migliorando al contempo l’esperienza di viaggio”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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