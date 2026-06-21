Busitalia riattiva la linea Terni-Tarquinia-Montalto di Castro per l’estate

PERUGIA (ITALPRESS) – E’ stato riattivato oggi da Busitalia (Gruppo FS) il servizio estivo di collegamento tra Terni e le località balneari di Tarquinia e Montalto di Castro, pensato per facilitare gli spostamenti verso il litorale durante la stagione estiva.

Il servizio – attivo nei giorni di sabato, domenica e festivi – sarà in effettuato fino al 31 agosto, offrendo collegamenti dedicati verso le principali destinazioni turistiche del litorale laziale.

“L’iniziativa ribadisce l’impegno di Busitalia a promuovere soluzioni di mobilità sostenibile e accessibile, favorendo l’utilizzo del trasporto pubblico – si legge in una nota -. Per usufruire del servizio è prevista la prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente il viaggio, tramite i canali dedicati. I biglietti sono acquistabili tramite app, presso le biglietterie autorizzate o direttamente a bordo”.

Tutte le informazioni su orari, fermate e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito ufficiale www.fsbusitalia.it.

– foto di repertorio ufficio stampa Busitalia –

(ITALPRESS).