MILANO (ITALPRESS) – Lady Gaga ha pubblicato il suo nuovo singolo “The Dead Dance” assieme alla seconda parte della seconda stagione della serie “Mercoledì”, disponibile solo su Netflix. Il videoclip segna la prima collaborazione con il visionario regista Tim Burton, che ha girato all’Isola delle Bambole in Messico (Isla de las Muñecas). Il video si muove tra atmosfere in bianco e nero per poi passare al colore, tra bambole paurose e la performance incredibile di Gaga. La clip è stata prodotta da Lady Gaga e Michael Polansky, insieme a Burton e Natalie Testa. I costumi sono stati realizzati da Colleen Atwood, mentre le coreografie da Parris Goebel e Corey Baker.

Prodotto da Gaga insieme ad Andrew Watt e Cirkut, Gaga ha presentato ieri sera il nuovo singolo “The Dead Dance”, contemporaneamente alla sua apparizione nella seconda parte della seconda stagione di “Mercoledì” di Netflix, dove interpreta il ruolo della misteriosa Rosaline Rotwood. Gaga ha raccontato: “l’ispirazione per ‘The Dead Dance’ è stata una rottura, e il brano parla di come ci sentiamo a volte quando una relazione finisce, di come la fine di una relazione possa uccidere la nostra capacità di provare speranza nell’amore. Il brano ha un ritmo davvero cool e funky. Ed è allora che la canzone non parla più solo della relazione, ma anche del divertirsi con gli amici dopo aver vissuto un’esperienza difficile e straordinaria”. “The Dead Dance” si aggiunge all’album “Mayhem” e si inserisce perfettamente nella tracklist assieme a due tracce in origine pubblicate solo in versione fisica, “Kill for Love” e “Can’t Stop the High”.

