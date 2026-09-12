Lady Gaga è diventata mamma, nato il primo figlio con Michael Polansky

ROMA (ITALPRESS) – Lady Gaga è diventata mamma: la popstar 40enne ha dato alla luce il primo figlio, nato dall’unione con Michael Polansky, secondo quanto riporta Entertainment Weekly. La cantante e il fidanzato sono stati recentemente fotografati da Page Six nella California settentrionale, durante una passeggiata: negli scatti, Lady Gaga ha un neonato nel marsupio e lo protegge delicatamente con una mano sulla testa. Non si conosce ancora il sesso del bebè, nè la data di nascita. L’attrice di “A Star Is Born” si era tenuta lontana dai riflettori negli ultimi mesi. Il suo fidanzamento con Polansky era stato annunciato nel luglio 2024, mentre Gaga si trovava a Parigi per prepararsi a esibirsi alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

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