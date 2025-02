ROMA (ITALPRESS) – Laboratori didattici, lezioni interattive per i più piccoli, mostre, giornate di studio, spettacoli, incontri con scienziati. E’ tutto pronto per la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM). Da domani, 4 febbraio, e fino a martedì prossimo, 11 febbraio, sono tante le iniziative e gli eventi promossi dagli Enti di Ricerca e dagli Atenei di tutta Italia con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per sensibilizzare e incoraggiare le giovani generazioni ad avvicinarsi allo studio di queste discipline. La Settimana è alla sua seconda edizione ed è stata istituita con la legge 187/2023. A conclusione della Settimana, l’11 febbraio, si celebrerà la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

“Il primo incentivo è conoscere – spiega il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini -. L’Italia ha bisogno di figure altamente specializzate per fronteggiare tutte le sfide dell’innovazione. E per promuovere un percorso universitario nelle STEM è bene che ragazze e ragazzi conoscano opportunità e prospettive. Per questo il Ministero ha messo in campo diverse iniziative sull’orientamento, e questa settimana interamente dedicata alle STEM è tra queste. I nostri obiettivi sono diversi: vogliamo far emergere le vocazioni e quindi il talento di tutti, aiutare i ragazzi a fare le scelte migliori per la vita, perseguire un equilibrio di genere, contrastare gli abbandoni negli studi”.

In occasione della #settimanastem il Ministero dell’Università e della Ricerca lancia la campagna social #ScegliSTEM. La campagna è rivolta in particolare a tutte le studentesse e agli studenti ed è promossa con la collaborazione degli Enti di Ricerca. Attraverso i canali social del MUR saranno rilanciati anche alcuni degli eventi organizzati in tutta Italia dagli stessi Enti di Ricerca per questi sette giorni di orientamento e promozione.

Il calendario degli appuntamenti potrà essere consultato tramite il portale web del MUR, nella pagina dedicata.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).