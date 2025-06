La Vela d’Epoca torna a Venezia per il Trofeo Principato di Monaco

VENEZIA (ITALPRESS) – Venezia si prepara ad ospitare le più belle imbarcazioni storiche dell’Adriatico in occasione della dodicesima edizione del Trofeo Principato di Monaco – le Vele d’Epoca in Laguna. A pochi giorni dalla chiusura della sesta edizione del Salone Nautico, la città torna ad essere così protagonista di un evento dedicato alla vela. La regata, riservata alle sole imbarcazioni d’epoca, è stata presentata oggi in conferenza stampa a Ca’ Farsetti.

A fare gli onori di casa, per il Comune di Venezia, l’assessore al Turismo Simone Venturini che ha accolto in Municipio la promotrice dell’evento, ovvero la console onoraria del Principato di Monaco a Venezia Anna Licia Balzan, il direttore sportivo del Trofeo Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia e i partner dell’evento.

L’Arsenale di Venezia sarà la casa – base: qui le barche cominceranno ad approdare nella giornata di venerdì e sempre tra le antica mura della “fortezza” si svolgeranno i due appuntamenti più socialite, nelle serate del 27 e 28 giugno.

Le regate: sabato 28 nelle acque antistanti il Lido di Venezia, intorno alle ore 13, con una o due gare, a seconda della situazione meteo, e domenica 29, sempre in mare. L’atteso appuntamento per tutto il pubblico sarà invece per le ore 11 di domenica e dalle Rive, quando le eleganti e antiche vele sfileranno in Bacino San Marco.

“Non solo un trofeo, ma una due giorni di regate che custodisce in tutto e per tutto l’anima marinara che lega in modo indissolubile la nostra città e il Principato di Monaco”, ha detto l‘assessore Venturini nel corso della conferenza stampa. “Siamo onorati che le acque del Bacino di San Marco e del Lido ospitino imbarcazioni d’epoca che, nei decenni, hanno fatto innamorare generazioni di appassionati. Tra quelle vele, quelle cime e quegli scafi si annidano la nostra storia e le nostre tradizioni, da tutelare e da tramandare a chi verrà dopo di noi. È soprattutto per questo che il Trofeo Principato di Monaco riveste grande importanza per la nostra comunità: ci ricorda chi siamo e da dove veniamo, indicandoci al contempo la rotta che percorreremo”, ha concluso l’assessore.

“Siamo soddisfatti per la longevità di questo Trofeo”, sono state le prime parole della console Anna Licia Balzan. “Nato per promuovere la storica eccellenza monegasca nel campo dello sport nautico, il Trofeo rappresenta oggi uno strumento significativo per rafforzare i legami tra Venezia e il Principato. Con questo evento desideriamo offrire un contributo alla città e la presenza del Rotary Club, con le famiglie veneziane dell’hôtellerie 4 stelle, conferma l’attenzione dedicata alla Serenissima, alla sua storia e alle sue più alte tradizioni”, ha concluso la Balzan.

Per l’occasione, infatti, alcune note famiglie dell’hôtellerie veneziana hanno creato un cocktail esclusivo, che verrà presentato durante la serata di apertura del 27 giugno. L’ingrediente base dell’ “Esprit de la Tradition” sarà l’infuso di arancio amaro de L’Orangerie, prodotto con i 600 aranci del Principato. Sabato sera, invece, verranno festeggiati i 100 anni del Rotary club veneziano, che ha scelto il Trofeo Principato di Monaco per onorare la sua fondazione, offrendo un premio speciale e una donazione alla Fondazione Princesse Charlène di Monaco, impegnata da anni nella prevenzione dell’annegamento in tutto il mondo.

-Foto comune di Venezia-

(ITALPRESS).