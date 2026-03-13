ROMA (ITALPRESS) – Il satellite continua la sua crescita e rappresenta una delle principali modalità per ricevere la televisione, attraverso la piattaforma gratuita di Tivùsat. Oggi sono disponibili 130 canali, di cui 70 trasmessi in alta definizione (HD) e alcuni già disponibili in 4K.

Uno degli elementi che sta contribuendo ad aumentare la diffusione della televisione satellitare è la sua copertura territoriale totale, a differenza della televisione terrestre, che in alcune aree può presentare problemi di ricezione dovuti alla conformazione del territorio. Un altro punto di forza riguarda la qualità del segnale audio e video. Le trasmissioni satellitari, si legge in una nota, permettono una maggiore stabilità e una migliore resa dell’immagine rispetto ad altre tecnologie di diffusione. La presenza di numerosi canali in alta definizione (HD) consente agli spettatori di godere di immagini più nitide, colori più realistici e dettagli più precisi. Inoltre, con l’arrivo dei canali in Ultra HD o 4K, la qualità visiva raggiunge livelli ancora più elevati, offrendo un’esperienza più immersiva, soprattutto per eventi sportivi, documentari naturalistici e produzioni cinematografiche.

Ai canali italiani vanno aggiunti decine di canali internazionali provenienti da diverse parti del mondo.

“La diffusione della televisione satellitare si inserisce in un contesto di evoluzione tecnologica continua – prosegue una nota -. I televisori di ultima generazione sono sempre più compatibili con sistemi di ricezione satellitare integrati, mentre i decoder certificati di ultima generazione permettono un accesso al satellite, alla tv terrestre e alle piattaforme di streaming, in maniera semplice e immediata. Tutto in un solo decoder, “universale”. Il superamento dei 130 canali gratuiti su Tivùsat “rappresenta la conferma e la vitalità della televisione satellitare. Dai primi esperimenti di Raisat nel 1990, alla nascita di Tele+, Stream e Sky, fino a Tivusat. Grazie alla copertura capillare, all’elevata qualità audio-video e alla ricchezza dell’offerta, questa tecnologia continua a essere una soluzione efficace per garantire a milioni di utenti l’accesso a tutta l’offerta televisiva con il massimo di qualità”, conclude la nota.

– foto ufficio stampa Tivusat –

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