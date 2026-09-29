Mase, il Centro UNDP di Roma diventa pilastro dell’hub italiano per clima ed energia

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “accoglie con soddisfazione” l’intesa politica raggiunta il 23 settembre a New York, a margine della Settimana di Alto Livello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tra il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e l’Amministratore dell’UNDP Alexander De Croo, che prevede il rafforzamento del Centro UNDP di Roma per il Clima e la Transizione Energetica e, a complemento, l’avvio del trasferimento nella Capitale di funzioni direzionali del

Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo del Capitale (UNCDF).

“Si tratta di un traguardo che il MASE ha contribuito in modo determinante a costruire – ha affermato il ministro Gilberto Pichetto -. Il Ministero è il principale partner istituzionale del Centro UNDP di Roma fin dalla sua creazione. Un livello di ambizione che porta il Centro al cuore della strategia indicata dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per fare di Roma l’hub europeo degli investimenti in Africa, in coerenza con il Piano Mattei e con la Strategia Global Gateway dell’Unione Europea”.

“Il nostro partenariato con l’Italia è una storia di crescita costante. Oggi rappresenta un portafoglio di oltre 100 milioni di dollari e una solida presenza a Roma. Ringrazio sinceramente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto e il Governo italiano per il loro costante sostegno”, ha dichiarato De Croo. “Il nuovo contributo dell’Italia alle risorse di base è un chiaro segnale di fiducia nell’UNDP e un solido punto di partenza per un partenariato ancora più profondo”.

Il partenariato tra MASE e Centro UNDP di Roma si fonda su tre pilastri: giovani, clima e innovazione, tramite Youth4Climate; finanza per la transizione, con la piattaforma PISTA; energia, con Energy for Growth e Mission Innovation. Al centro di tutto c’è il settore privato e la mobilitazione della finanza per lo sviluppo verso progetti infrastrutturali e strumenti finanziari nei Paesi partner.

Il Centro lavora con l’intero ecosistema italiano, pubblico e privato, dalle istituzioni finanziarie alle imprese, dalle università ai centri di ricerca, ed è stato riconosciuto dai Leader del G7 durante la Presidenza Italiana 2024 quale piattaforma per i partenariati pubblico-privati e per la mobilitazione della finanza per lo sviluppo.

La presenza a Roma dell’UNCDF, con i suoi strumenti di finanza innovativa, si affiancherà a questo lavoro in modo complementare, ampliando la gamma di soluzioni a disposizione per attrarre investimenti nella transizione energetica, in particolare nelle economie fragili ed emergenti.

– foto IPA Agency –

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