PALERMO (ITALPRESS) – Domani, alle ore 17, in videoconferenza sulla piattaforma zoom, si terrà il IV dei “Martedì della Camera” degli Avvocati Tributaristi di Palermo organizzato con la Scuola Specializzazione dell’Uncat, sul tema “Il ruolo della Corte di Giustizia Europea e della Corte Europea dei Diritti dell’uomo nella tutela del contribuente”.

Dopo la presentazione del Presidente della Camera degli Avvocati tributaristi Angelo Cuva, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo Giovanni Immordino e del Direttore della Scuola di Formazione Uncat Michele di Fiore, interverranno: Roberto Conti, Consigliere della Corte di Cassazione, Stefano Ducceschi, Dottore Commercialista in Napoli, Giuseppe Giamportone, Consigliere Cat Palermo, Maria Bruccoleri, Consigliere Cat Palermo. Introduce e modera Daniele Giacalone, V. Presidente Cat Palermo. L’evento è valido ai fini della formazione continua degli Avvocati (3 crediti).

Il tema della tutela del contribuente, come evidenzia il Presidente della Camera di Palermo, Angelo Cuva, “è di particolare rilevanza per l’attività e la formazione dell’avvocato tributarista anche alla luce della recente approvazione del regolamento sulla specializzazione. La Scuola di Alta Formazione dell’Uncat, per tale ragione, dedica una specifica attenzione al diritto processuale tributario e alla tutela giurisdizionale dei diritti del contribuenti”.

Le iscrizioni al VI Ciclo Biennale della Scuola di specializzazione dell’Uncat sono aperte fino al 14 marzo 2021 ( bando sul sito www.formazioneuncat.it).

