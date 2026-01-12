MILANO (ITALPRESS) – La trilogia Materia di Marco Mengoni conquista il settimo disco di platino FIMI/Niq Italia, confermandosi come uno dei capitoli più importanti della carriera del cantautore. Il percorso di Materia, è iniziato nel 2021 con Materia (Terra), un disco che ha saputo parlare al tempo presente con una forza emotiva rara, mantenendo negli anni un legame costante e vivo con il pubblico.

Il progetto è proseguito con Materia (Pelle), pubblicato nel 2022, che rappresenta il lato più istintivo, fisico ed emotivo della trilogia. Il capitolo finale, Materia (Prisma) (2023), completa il percorso aprendo a una dimensione più luminosa e corale, in cui le esperienze precedenti vengono rielaborate e rifratte in nuove prospettive. M

ateria contiene alcuni dei brani più amati del repertorio di Marco Mengoni: Ma stasera (triplo disco di platino), Cambia un uomo (disco di platino), Mi fiderò (quattro dischi di platino), No Stress (disco di platino) e Pazza Musica (triplo disco di platino). Con 86 dischi di platino, oltre 3 miliardi di streaming audio e video, 8 album in studio e 10 tour live,

Marco Mengoni si è affermato come una delle voci più riconoscibili e influenti della musica italiana contemporanea. Un percorso artistico coerente e in continua evoluzione, capace di coniugare ricerca, impatto popolare e profondità emotiva.

