La Suzuki Rally Cup fa tappa fra le Langhe, si accende il Rally Regione Piemonte

ROMA (ITALPRESS) – E’ ormai una tappa imperdibile del rally italiano, che richiama equipaggi e team da ogni dove, accogliendoli in un territorio patrimonio Unesco che respira motorsport fra i filari di vigne. Sarà un Rally Regione Piemonte incandescente quello in scena dal 31 luglio al 2 agosto, sia per il caldo torrido che per le sfide sportive che accenderanno la quarta tappa della Suzuki Rally Cup.

Ad Alba infatti, nel cuore delle Langhe, si ripeterà la bagarre fra gli 11 equipaggi del monomarca promosso da Suzuki Italia, tutti presenti con una veloce e agile Suzuki Swift Sport Hybrid, dopo la doppia gara di Roma che ha fortemente influenzato la classifica generale con due risultati diversi. Sarà così un crocevia importante quello albese, per quanti dovranno recuperare terreno e per quanti, invece, vorranno scappare in vetta. Oltre 140 i chilometri di prove speciali, nuovi per la maggior parte rispetto agli anni passati, estremamente veloci e tecnici, da brivido, per tre giorni di spettacolo imperdibile.

Parte deciso, con il favore delle classifiche e della tripletta di vittorie nelle prime tre tappe, Roberto Pellè, che in solitaria naviga a quota 84 punti nella classifica del trofeo Suzuki. Il portacolori della scuderia Destra 4 sarà sempre affiancato da Luca Franceschini, in una gara potenzialmente pesantissima per la sua stagione, che da senatore della Suzuki Rally Cup lo vede a caccia del titolo con un margine importante su tutti gli altri. Non staranno però di certo a guardare i tanti veloci giovani protagonisti su Suzuki Swift Sport Hybrid. Tra questi Giovanni Villardi, che ben si è messo in mostra nelle prime uscite della stagione soprattutto nelle Power Stage. Navigato da Fabio Andrian per i colori della scuderia Alma Racing punterà chiaramente alla vittoria per recuperare i 30 punti di svantaggio rispetto a Pellè, molti dei quali incassati con uno zero nella Gara 1 di Roma. Ad appena 3 lunghezze poi un altro protagonista delle ultime stagioni, l’arrembante Jean Claude Vallino sempre in coppia con Sandro Sanesi. Portacolori della Bluthunder Racing il giovane torinese già Campione Italiano R1 ha collezionato due podi in questo inizio di stagione, rallentato al sabato di Roma da una foratura, e ora vorrà puntare più in alto.

Sempre più veloce poi anche Giorgio Basso Corradi, ormai un primattore fisso della Cup. In coppia con Nicolò Ventoso siede al 4° posto in classifica con i colori della Promotor, ed è ancora carico dopo l’ottimo secondo posto strappato al sabato durante il Rally di Roma. Sta poi pagando la costanza dell’equipaggio della famiglia Vitali, Stefano e Maurizio, continuamente in crescita con i colori della scuderia Calibra e a pari merito con un altro giovane driver. A quota 37 punti infatti assieme a Vitali si difende anche Andrea La Cola, in coppia con Mattia Verrando per la RO Racing sempre più confidente con la nuova vettura con due quarti posti a Roma. Deve tornare a crescere invece Nicola Guerrato, navigato da Pietro Bergamelli, che dopo il 4° posto alla Targa Florio ha incassato meno durante la doppia tappa romana. Fa strano invece ravvisare nelle parti più basse della classifica un grande esperto come Giorgio Fichera, sfortunatissimo anche in questo 2026. In coppia con Andrea Musolesi il siciliano della dovrà dare il tutto per tutto, confidando in una gara pulita e senza intoppi. Dovrà invece perseverare nel suo percorso di crescita il giovane Marco Scalzotto, navigato da Cristiano Rosina, alla terza gara della Cup. Punterà infine a risalire la classifica Lorenzo Oliveri, con Lucrezia Viotti, portacolori della Promotor.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

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