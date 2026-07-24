La Suzuki GSX-8R Cup torna a Misano per la Racing Night

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – L’ultima tappa del trofeo Suzuki prima della pausa estiva è arrivata. La Suzuki GSX-8R Cup torna al Misano World Circuit Marco Simoncelli, lo stesso tracciato che il 26 aprile scorso aveva aperto la stagione con la vittoria di Samuele Marino, davanti a Fabio Starnone e Mattia Lacasella.

Questa volta l’appuntamento è speciale: infatti, il quarto dei cinque round in calendario andrà in scena nella scenografica cornice della Racing Night del CIV. Il round di Misano potrebbe rappresentare il match point del campionato per Marino, che si presenta all’appuntamento con 26 punti di vantaggio su Starnone, attualmente secondo in classifica. Come già accaduto nella prima edizione del trofeo, anche quest’anno il titolo potrebbe essere assegnato con un turno d’anticipo. Marino, dopo due vittorie e un secondo posto nei primi tre round, vuole riprendere il filo delle vittorie interrotto al Mugello, dove il successo è sfuggito nelle ultime battute di gare.

Il campionato, però, è tutt’altro che deciso. Starnone ha sempre dimostrato di trovarsi particolarmente a suo agio nel circuito di Misano: nella prima edizione del trofeo, nel 2025, sfiorò la vittoria, sfumata soltanto per una penalità legata ai track limits all’ultimo giro, mentre nella gara inaugurale di questa stagione ha conquistato il secondo posto alle spalle di Marino. Il tracciato romagnolo potrebbe quindi offrirgli l’occasione ideale per riaprire la lotta al titolo

Tra gli altri protagonisti del trofeo attenzione anche a Roberto Sarchi, che ha fin qui confermato un passo costante restando sempre a ridosso delle posizioni di vertice. Non solo classifica assoluta: anche la graduatoria riservata agli Over 35 promette grande battaglia, con Mattia Giachino e Fabio Donesana pronti a insidiare le posizioni di vertice. Il quarto appuntamento stagionale arriva inoltre in un momento di grande interesse per la Suzuki GSX-8R Cup, che quest’anno può contare su una griglia di partenza completamente sold out.

Resta ora da scoprire chi, tra i protagonisti del monomarca Suzuki, riuscirà a compiere un ulteriore passo verso il grande obiettivo finale: conquistare la possibilità di volare negli Stati Uniti e vestire i panni di wild card nella MotoAmerica Twins Cup di Daytona. Non sarà solo la pista a decretare i vincitori del weekend di Misano. Suzuki ha lanciato sui propri canali social un contest per eleggere la livrea più bella della GSX-8R CUP, coinvolgendo direttamente appassionati e follower nella scelta della moto dal look più accattivante.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

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