La Superbike in Ungheria, approccio cauto di Pirelli

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – A distanza di 35 anni dall’ultima volta in cui si corse all’Hungaroring, il Mondiale Superbike torna in Ungheria che, dal 25 al 27 luglio, ospiterà l’Hungarian Round al Balaton Park Circuit. Si tratta di un circuito nuovo in cui i piloti non hanno mai gareggiato, anche se alcuni di loro hanno già avuto modo di prendere un primo contatto in occasione di test privati.

Pirelli, anche basandosi sulle informazioni ricevute da team e piloti che hanno già provato il tracciato, ha deciso di proporre un’allocazione composta da soluzioni di gamma e specifiche di sviluppo già validate in round precedenti. Per quante riguarda le gare lunghe, entrambe le posteriori disponibili per i piloti della WorldSBK saranno in mescola soft: si tratta della SC0 di gamma e della specifica E0125 di sviluppo, già utilizzata a Portimão dove è risultata la più scelta in tutte e tre le gare.

A queste, come possibile alternativa per la Superpole Race, si affiancherà anche la specifica E0479 in mescola extrasoft, introdotta per la prima volta a Misano dove è stata utilizzata da tre quarti della griglia per la gara breve. Come da consuetudine, il pneumatico in mescola extrasoft potrà essere utilizzato solo nelle prove libere, nelle qualifiche e in Superpole Race. L’allocazione è completata dalle anteriori SC1 (media) e SC2 (dura), oltre alle opzioni da bagnato, rain SCR1 e intermedia, per entrambi gli assi.

Debutto assoluto al Balaton Park anche per le classi WorldSSP e WorldWCR. Per la WorldSSP viene confermata l’allocazione vista nei round precedenti: SC1 e SC2 all’anteriore, da abbinare a SCX o SC0 al posteriore. Il WorldWCR avrà invece a disposizione pneumatici in mescola SC1 per entrambi gli assi.

“Torniamo a correre in Ungheria a distanza di 35 anni per quello che rappresenta un bel ritorno nel calendario e un appuntamento importante per tutti gli appassionati del Centro Europa – sottolinea Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – Non abbiamo esperienza diretta su questa pista, ma alcuni piloti hanno già effettuato dei test e da quanto emerso le condizioni dell’asfalto non sembrano ottimali ma l’abrasività non appare particolarmente elevata. È vero però che i test sono stati effettuati con moto di serie, e bisognerà vedere come sarà l’asfalto con le moto da gara, più potenti e con configurazioni tecniche differenti. Proprio per mancanza di dati e informazioni certe su cui basarci, abbiamo deciso di approcciare questo round con cautela, portando ai piloti del WorldSBK diverse soluzioni posteriori a partire dalla soft SC0 di gamma che conoscono bene e che potranno quindi tenere come riferimento per poi passare alla E0125, che grazie alla nuova struttura potrebbe garantire prestazioni migliori. A Portimão ha riscosso un grande successo, tanto da diventare la più utilizzata del weekend, e pensiamo possa rivelarsi utile anche a Balaton. Abbiamo inserito anche l’extrasoft E0479, una soluzione che a Misano ha dato buoni riscontri in termini di feeling e prestazioni”.

– Foto Ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS)