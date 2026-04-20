La storia di Maserati all’Anantara Concorso Roma 2026

ROMA (ITALPRESS) - Dal 16 al 19 aprile si è svolta la prima edizione di Anantara Concorso Roma, evento internazionale dedicato all’eccellenza italiana, tra ospitalità e cultura automobilistica, che ha visto la partecipazione di 70 vetture italiane, tra le più rare e prestigiose, provenienti da tutto il mondo ed esposte nel cuore di Villa Borghese, presso Casina Valadier. In qualità di Official Partner, Maserati ha esposto alcune vetture iconiche: la Tipo 26B, appartenente al Museo Nazionale dell’Automobile Torino, la A6GCS-53 Berlinetta Pininfarina, della Collezione Maserati Umberto Panini, e la 3500 GT Convertibile Vignale prototipo di un cliente privato, iscritta al concorso e recentemente certificata dal team di Maserati Classiche. Insieme a questi gioielli d’epoca, le supersportive GT2 Stradale e MCPURA, espressioni moderne di performance ed eleganza del Tridente. Inoltre, all’evento romano hanno preso parte altre preziose vetture Maserati di collezionisti privati, tra cui i modelli V4 Sport Zagato, vettura che ha vinto il premio Best of Show, la 3500 GT Vignale Spider, 3500 GT Vignale Spider "prototipo" e Ghibli SS. sat/gtr