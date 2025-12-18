La sottosegretaria Picchi incontra i cronisti sportivi GLGS-USSI

MILANO (ITALPRESS) – La sottosegretaria di Regione Lombardia a Sport e Giovani Federica Picchi ha incontrato la delegazione del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi – USSI Lombardia, in occasione dell’80° anniversario dalla fondazione dell’Associazione. Un incontro fortemente voluto dalle istituzioni regionali ad appena due mesi dall’inizio dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

“Per noi è un giorno di festa. Abbiamo l’onore e il privilegio di festeggiare gli 80 anni della nostra associazione. Iniziò con appena 40 giornalisti milanesi. Regione Lombardia ci è sempre stata al fianco e spero possa continuare. Siamo alla vigilia dei giochi olimpici: noi saremo impegnati con tanti colleghi non solo di alta professionalità, ma anche tanta passione. Adesso festeggiamo Natale, ma il 6 febbraio festeggeremo il Natale dello sport”, ha dichiarato Pier Augusto Stagi, presidente regionale USSI Lombardia. “Oggi viviamo una Milano forse un po’ affaticata. Ma dobbiamo tornare all’orgoglio delle famiglie milanesi che hanno costruito l’Italia. Le Olimpiadi saranno un trampolino di lancio, ma raccontare qualcosa come lo sport con passione fa davvero la differenza”, ha sottolineato la sottosegretaria Picchi.

– Foto xh7/Italpress –

(ITALPRESS).