MILANO (ITALPRESS) – Da martedì sera la solidarietà torna a percorrere le strade di Milano con il Bus degli Angeli, l’iniziativa di Atm in collaborazione con i City Angels per aiutare i più bisognosi. Si tratta di una collaborazione tra l’Azienda e l’Associazione, nata quasi 15 anni fa, che è diventata un punto di riferimento per Milano e che ha permesso di dare un piccolo contributo alle persone che vivono situazioni di fragilità. Da domani sera fino a venerdì 13 marzo 2026, il bus solidale sara’ attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 21.00 a mezzanotte, e viaggerà nelle zone della città dove è maggiore la necessità di prestare assistenza. A bordo del Bus degli Angeli, riadattato nel tempo dal personale Atm delle officine di Viale Molise, è possibile ricevere servizi di prima accoglienza con bevande, coperte, indumenti e assistenza qualificata.

IL PERCORSO DEL BUS DEGLI ANGELI

Lunedì: via Corridoni, piazza San Pietro in Gessate, via Santa

Sofia, piazza XXIV Maggio, via Boeri.

Martedì: Porta Genova, piazza Napoli, piazzale Brescia, Lampugnano.

Mercoledì e giovedì: piazza San Babila, piazza Duomo.

Venerdì: piazzale Cadorna, via Monte Falterona, piazza Poggibonsi,

piazza Napoli, piazzale Brescia, piazzale Lotto, Lampugnano.

