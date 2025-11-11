La Sicilia punta sull’Intelligenza Artificiale, presentato ddl all’Ars

PALERMO (ITALPRESS) - La Sicilia si candida a diventare uno dei principali poli nazionali per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. È questo l’obiettivo del disegno di legge presentato all’Assemblea Regionale Siciliana dal gruppo di Fratelli d’Italia, con primo firmatario il deputato Salvatore Scuvera, che prevede l’istituzione di un Osservatorio permanente sull’AI e di un Centro di alta formazione e ricerca presso il Castello Utveggio di Palermo. L'intelligenza artificiale "è una tecnologia altamente utilizzata da tutti i nostri figli, da tutti noi, dalle imprese. Ed anziché subirla, riteniamo con questo disegno di legge di doverla governare nel rispetto dell'uso etico nella salvaguarda dei dati e della privacy e nella sicurezza di tutti i cittadini", spiega il deputato regionale di Fratelli d'Italia, Salvatore Scuvera, presentando i temi del disegno di legge sull’intelligenza artificiale da lui proposto: "Quindi da una parte questo disegno di legge va verso una direzione di tutela di tutto il territorio della Regione Siciliana, ma dall'altra parte abbiamo messo al centro la Regione come un territorio che potrebbe essere un ente proattivo nei confronti di una nuova tecnologia che andrà a riformare tutto il mondo del lavoro e non solo con la creazione di un centro di formazione ad alta specializzazione". xd6/vbo/mca1