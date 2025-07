La Sicilia laboratorio della Blue Economy nel Mediterraneo

ROMA (ITALPRESS) - La Sicilia si sta affermando come laboratorio strategico per lo sviluppo di una blue economy innovativa e sostenibile e la creazione di nuovi green jobs. Al centro di questa trasformazione, l’eolico offshore con tecnologia galleggiante, ma anche sistemi innovativi per l’approvvigionamento idrico, come il dissalatore mobile marino. Se n’è parlato a Roma nel corso di un convegno organizzato da Fondazione UniVerde e Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. spf/sat/gsl