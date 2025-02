CAGLIARI (ITALPRESS) – La Sardegna grande protagonista a Belgrado. Alla presenza del Presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic e del Ministro del Turismo e della Gioventù, Husein Memic, si è aperta la 46a Fiera del turismo di Belgrado, dove sono state presentate le principali attrazioni turistiche del nostro Paese, con un focus particolare dedicato alla Sardegna, che è stata l’unica regione italiana invitata: “Destinazione Italia: dalla Sardegna al turismo delle radici, i luoghi da scoprire.” Dopo l’intervento dell’Ambasciatore d’Italia in Serbia, Luca Gori, l’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu, ha voluto sottolineare la grande importanza e le grandi opportunità per l’Isola di aprire nuovi mercati.

“Per la prima volta – ha detto Cuccureddu – la Sardegna partecipa alla fiera del turismo di Belgrado e lo facciamo da protagonisti, in collaborazione con l’Enit e con l’ambasciata italiana in Serbia. L’Italia e la Sardegna sono infatti gli ospiti d’onore della manifestazione. Il Presidente Vucic ha voluto visitare il nostro stand e nel discorso ufficiale di inaugurazione ha citato più volte la nostra Isola e questo ha suscitato un forte interesse della stampa specializzata e degli operatori.”

“La Serbia”, ha sottolineato ancora Cuccureddu, “è un Paese in grande crescita economica e l’apertura del nuovo collegamento diretto fra Belgrado ed Alghero, operato dalla compagnia di bandiera Air Serbia (con la quale realizzeremo iniziative di marketing a sostegno della destinazione) rappresenta una grande opportunità per la Sardegna di conquistare un nuovo mercato europeo nel quale non eravamo presenti”.

“L’apertura di un nuovo collegamento aereo è sempre un’ottima notizia, soprattutto se, come nel caso della Alghero-Belgrado che sarà inaugurata da Air Serbia, ha il merito di aprire mercati inesplorati e aggiungere nuovi flussi di passeggeri”, ha dichiarato l’assessora Barbara Manca, che poi prosegue: “Il collegamento è di indubbio interesse turistico perchè crea una connessione diretta con una zona nuova dell’Est Europa, il cui interesse per la Sardegna è sempre più in crescita negli ultimi anni, ma è anche un’opportunità nuova di trasporto per tutti i sardi che hanno legami o coltivano interessi economici nei Paesi balcanici. Per fare in modo che questa e altre iniziative non costituiscano casi sporadici e isolati, sarà pubblicato nelle prossime settimane il bando “Nuove Rotte”, che abbiamo predisposto insieme all’Assessorato del Turismo per implementare i collegamenti con il resto del mondo e stimolare le compagnie aeree a investire nei nostri aeroporti e nei nostri territori. Si tratta di una sfida ambiziosa, ma questo è forse il momento migliore per raccoglierla”.

A conclusione della conferenza stampa di presentazione dei nostri prodotti turistici, si è esibito il Tenore di Orosei, che ha suscitato l’interesse e l’apprezzamento in tutti i partecipanti.

