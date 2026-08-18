ROMA (ITALPRESS) – La Sapienza di Roma si conferma la prima università in Italia: a certificarlo è l‘Academic Ranking of World Universities (ARWU), classifica tra le più importanti nel settore dell’istruzione superiore stilata dall’organizzazione indipendente ShanghaiRanking Consultancy.

ARWU considera le migliori 1000 università mondiali su oltre 2500 censite e circa 18.000 stimate al mondo. I parametri di valutazione sono 6: i premi Nobel e le medaglie Fields di ex studenti (10%) o di ricercatori della singola università (20%), il numero di ricercatori altamente citati secondo Clarivate Analytics (20%), le pubblicazioni su Nature e Science (20%), le citazioni di pubblicazioni tecnologico-sociali (20%).

Questi parametri sono poi correlati con lo staff accademico, dando un ulteriore parametro di produttività pro-capite (10%).

La Sapienza è al primo posto in Italia e 153^ a livello globale di una graduatoria che vede un dominio americano: al comando Harvard, seguita da Stanford. Chiude il podio il Massachussetts Institute of Technology. La prima europea è l’Università di Cambridge, quarta.

Tornando al nostro Paese, l’ateneo romano precede la Statale di Milano e le Università di Padova, Bologna e la Federico II di Napoli.

-Foto IPA Agency-

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