All’Università di Macerata una nuova laurea magistrale sulla gestione degli archivi

MACERATA (ITALPRESS) – Il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Macerata arricchisce la propria offerta formativa con una nuova laurea magistrale, “Progettazione, gestione e conservazione di archivi digitali nativi e digitalizzati”, per il 2026/2027. Il corso è fortemente interdisciplinare, volto a integrare competenze archivistiche, giuridiche, informatiche, storiche, organizzative e linguistiche, con attenzione ai processi di dematerializzazione, digitalizzazione e trasformazione digitale dei sistemi di gestione documentale e degli archivi storici, nonché agli obblighi normativi relativi alla conservazione a lungo termine dei documenti, nel rispetto dei requisiti di autenticità, integrità e accessibilità. Il percorso formativo approfondisce anche gli aspetti tecnologici e giuridici.

– foto sito Università di Macerata –

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