La Sampdoria compie ottant’anni, Balleari: “Auguri ad un pezzo di storia di Genova”

GENOVA (ITALPRESS) – “Ottant’anni di Sampdoria sono un pezzo importante della storia sportiva di Genova. Ottant’anni di grandi campioni, vittorie e generazioni di tifosi blucerchiati. Alla società e a tutto il popolo blucerchiato vanno i miei auguri, con l’auspicio di vedere quanto prima la Sampdoria tornare nella categoria che le compete. Sampdoria e Genoa sono un patrimonio di Genova e hanno contribuito a portare il nome della nostra città nel mondo. Sarebbe bello tornare presto a vivere il derby della Lanterna, con tutte le emozioni che sa regalare”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari, in occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione dell’Unione Calcio Sampdoria.

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