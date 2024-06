La salute vien mangiando – Scopriamo quanto è importante la vitamina C

ROMA (ITALPRESS) - La vitamina C è fondamentale per il nostro benessere: essenziale in inverno perché rafforza il sistema immunitario, importante in estate perché stimola la produzione del collagene preparando la pelle all'esposizione solare. A parlarne è Rosanna Lambertucci nella nuova puntata de La Salute Vien Mangiando. mrv/sat