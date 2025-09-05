La Salute Vien Mangiando – Ecco come contrastare lo stress ossidativo

ROMA (ITALPRESS) - Sapete cosa è la lipofuscina? E' il pigmento dell'invecchiamento, che fa apparire macchie scure sulla nostra pelle, frutto dello stress ossidativo. Rosanna Lambertucci, nella nuova puntata dalla rubrica La Salute Vien Mangiando, ci spiega cosa rende meno attive le capacità del nostro organismo di contrastare questo stress e come alcuni alimenti possano diventare nostri alleati. abr/azn