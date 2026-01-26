La Russia “si aspetta di proseguire in settimana” i colloqui con Ucraina e Usa

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Mosca si aspetta che il gruppo di lavoro russo-americano-ucraino prosegua i suoi lavori questa settimana a livello di esperti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, all’emittente Pervyj kanal, commentando i colloqui di Abu Dhabi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

