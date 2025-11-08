La Russa “Zaia una risorsa anche per il governo, ma dipende da Meloni”

ROMA (ITALPRESS) – “Zaia è una risorsa per la politica italiana: se dipendesse da me, porte aperte. Ma una cosa è il mio pensiero, altra cosa è la sua collocazione, che risponderebbe a esigenze diverse. Non vedo alcun motivo per cui gli alleati della Lega possano frapporre alcun ostacolo a un upgrade di Zaia. Anche al governo, ma questo dipenderebbe da Giorgia Meloni”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un’intervista a Nuova Venezia, Mattino di Padova e Tribuna di Treviso.

