“Per me la Repubblica è…”: l’iniziativa del Quirinale rivolta ai cittadini per gli 80 anni della Repubblica

ROMA (ITALPRESS) – “Per me la Repubblica è…”. È l’invito rivolto dal Quirinale in vista degli 80 anni della Repubblica, anniversario del referendum del 2 giugno 1946. L’iniziativa punta a raccogliere brevi video realizzati dai cittadini per raccontare che cosa rappresenti oggi la Repubblica.

Il sito dedicato, www.ivoltidellarepubblica.quirinale.it, è online e consente di caricare un video di pochi secondi, girato anche con il cellulare, con il proprio pensiero a partire dalla frase “Per me la Repubblica è…”.

L’obiettivo è celebrare l’anniversario anche sul web e sui social media, coinvolgendo cittadini di ogni età e regione. L’iniziativa vuole essere, soprattutto per le nuove generazioni, anche un momento di riflessione sul senso della scelta repubblicana e sulla storia recente del Paese.

Tutti possono partecipare, contribuendo alla costruzione di un “archivio vivente” di donne e uomini che, con volti e voci diverse, compongono quotidianamente la Repubblica.

-Foto screenshot ivoltidellarepubblica.quirinale.it-

(ITALPRESS).