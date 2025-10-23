La Russa “Nessuna minaccia a democrazia, si respira aria di libertà”

Roma Camera dei deputati Esposta nel Transatlantico la borsa da lavoro di Paolo Borsellino rimasta intatta dall' attentato di via D'Amelio nella foto Ignazio La Russa

ROMA (ITALPRESS) – E’ in pericolo la democrazia? “Secondo chiunque no, al contrario, mi sembra che gli spazi di libertà si stiano allargando. Mi sembra che anche nel mondo della tv e della cultura a spazi che erano ristretti ne siano stati aggiunti. Credo che oggi in Italia si respiri un’aria di libertà molto superiore di altri momenti”. Così, a Dritto e rovescio su Retequattro, il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

