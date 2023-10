BRUCOLI (SIRACUSA) (ITALPRESS) – “Non prevedo alcun governo tecnico, questo governo mi sembra stabile e se non lo fosse il rimedio sarebbe dare voce agli elettori e non certo fare dei governi tecnici. Il governo sta dando sufficienti risposte”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso dell’evento “Italia, le radici della bellezza” organizzato da Fratelli d’Italia, a Brucoli.

“Demonizziamo La Russa perchè per loro l’idea che la seconda carica dello Stato sia di destra e inoltre uno che viene dal Msi non li fa dormire la notte. Ci sono due soluzioni: o reagire male come fanno loro o prendere un tranquillante, consiglio un tranquillante – aggiunge -. L’attenzione non sempre benevola dei miei confronti deriva più dalle mie origini che da quello che faccio. Poi è vero, sono un pò atipico, sono meno paludato di altri, ognuno è a modo suo”.

(ITALPRESS).