La Russa “Fermo preventivo? Non ho dubbi, un provvedimento doveroso”

ROMA (ITALPRESS) – “Non ho nessun dubbio, anzi, ritengo che sia doveroso prendere provvedimenti rispetto a quello che sta succedendo sul piano dell’ordine pubblico”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, si dice convinto del provvedimento del fermo preventivo approvato dal governo, in un’intervista al Corriere della Sera. “C’è una tensione che alcuni tentano di canalizzare nelle piazze creando disordini con l’intenzione di sovvertire le regole democratiche. Un vero attacco allo Stato. E di fronte a fatti ripetuti o gravissimi come l’aggressione al poliziotto al corteo di Torino, che ha scioccato e preoccupato gli italiani, sarebbe improvvido non fare nulla, non agire. Non ci troviamo di fronte a rischi così gravi però il problema dell’ordine pubblico esiste eccome, e soprattutto della tutela di chi l’ordine e’ tenuto a farlo rispettare” aggiunge.

“Nessuna svolta autoritaria. Chi lo dice finisce per incoraggiare i violenti. Negli anni di piombo si è combattuta la violenza e il terrorismo, dopo molti tentennamenti, prima di tutto con la volontà politica, che è decisiva. Ma a questa vanno associate misure che mi sembrano molto interessanti. Non per togliere libertà ai cittadini ma per garantire loro sicurezza e per facilitare il compito delle forze dell’ordine su tutti i profili: gli organici, la remunerazione e gli strumenti a loro disposizione” ha concluso l’esponente di Fdi.

– Foto IPA Agency –

