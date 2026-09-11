La Russa “Bonino sempre autorevole e lineare nelle sue battaglie”

ROMA (ITALPRESS) - "Emma Bonino ha sempre avuto autorevolezza e capacità di imprimere linearità a tutta la sua azione politica, una linearità che l'ha contraddistinta in tutta la vita e nelle sue battaglie sempre sentite profondamente. Qualità significative della dimensione umana e politica di Emma Bonino che le hanno portato al riconoscimento degli amici ma anche degli avversari". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando Emma Bonino nell'Aula di palazzo Madama. ads/azn (Fonte video: Senato)