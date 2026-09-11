Bruno “Con Grizzly Suv e Fastback Fiat torna nel segmento delle auto familiari”

TORINO (ITALPRESS) - "Qui al Salone dell'Auto di Torino abbiamo tre anteprime nazionali, questo dimostra quanto noi teniamo al Salone di Torino, che è diventato un vero e proprio riferimento in Italia capace di attrarre tanto pubblico e interesse". Così Antonella Bruno, managing director di Stellantis Italia, all'apertura del Salone dell'Auto di Torino. "Abbiamo le due Grizzly nelle versioni Suv e Fastback, il ritorno di Fiat nel segmento delle auto famigliari, vetture pratiche caratterizzate dall'accessibilità e semplicità Fiat, confortevoli e concrete - aggiunge -. Abbiamo poi la B03X Leapmotor, che è un brand complementare a tutti gli altri marchi di Stellantis presenti qui oggi: con la B03X entriamo nel segmento B-Suv, quindi dei Suv compatti, in questo caso accessibilità in pieno stile Leapmotor, tanta tecnologia per un Suv elettrico che sono sicura ci darà tante soddisfazioni. La terza novità è la Lancia Gamma che viene presentata qui a Torino, prima di essere presentata al ministro Urso mercoledì 16, che amplia l'offerta del brand Lancia e si va ad aggiungere alla Ypsilon, è una vettura molto importante perché viene prodotta in Italia nello stabilimento di Melfi". xn3//fsc/gsl