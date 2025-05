La Royal Navy intercetta un sottomarino russo nel Canale della Manica

ROMA (ITALPRESS) – Il pattugliatore HMS Tyne della Royal Navy britannica ha intercettato nei giorni scorsi il sottomarino russo Krasnodar nel Canale della Manica. L’unità della marina di Sua Maestà, che fa base a Portsmuth, è attualmente impiegata in un’attività di controllo e sorveglianza delle acque territoriali sotto egida NATO.

Il pattugliatore ha intercettato il Krasnodar mentre entrava nel Canale della Manica, vicino alla costa francese, e ne ha monitorato ogni movimento durante il suo viaggio verso est, prima di cedere i compiti agli alleati quando il sottomarino ha lasciato le acque del Regno Unito.

All’inizio del suo viaggio, il Krasnodar è stato seguito da un elicottero Wildcat della Royal Navy dell’815 Naval Air Squadron schierato con il Carrier Strike Group (CSG) britannico nell’Atlantico. Una volta ceduta la responsabilità del Krasnodar, la HMS Tyne è tornata rapidamente nella zona di pattugliamento dove ha iniziato a sorvegliare la corvetta russa classe Steregushchiy Boikiy mentre si dirigeva verso ovest dal Mar Baltico, attraverso il trafficato Stretto di Dover.

La Tyne in cooperazione con l’815 Naval Air Squadron ha poi monitorato il viaggio di ritorno della corvetta verso il Baltico insieme a tre navi mercantili. Il Ministro delle Forze Armate britanniche, Luke Pollard, ha dichiarato: “La Royal Navy ha dimostrato ancora una volta la sua prontezza nel rendere sicure le acque del Regno Unito e nel proteggere i cittadini. I nostri marinai hanno agito con rapidità e decisione di fronte a una potenziale minaccia russa e rendo omaggio alla loro dedizione, al loro coraggio e alla loro professionalità. La sicurezza nazionale è alla base del Piano di cambiamento del Governo e stiamo dando alle nostre Forze Armate ciò di cui hanno bisogno per mantenerci sicuri in patria e forti all’estero”.

Intanto a Oslo ha avuto inizio il meeting della Joint Expeditionary Force che ha tra i punti all’ordine del giorno proprio gli interventi da eseguire per la salvaguardia delle infrastrutture nazionali critiche del Regno Unito e dell’area euro-atlantica.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)