La rivoluzione verde del calcio, il futuro è Under 23

ROMA (ITALPRESS) - Il futuro del pallone parla giovane: secondo quanto emerge da uno studio della divisione Ifis Sport di Banca Ifis, ideata dal Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, il 45% dei trasferimenti riguarda giocatori Under 23. E se guardiamo alla spesa complessiva, la quota sale al 53%. Un trend che non è solo moda, ma strategia: i club investono sempre di più sui talenti, considerandoli un asset di lungo periodo. Dal 2018 al 2025, la spesa per gli U23 è cresciuta di dieci punti percentuali, passando da 2,5 a oltre 4 miliardi l'anno. E la curva continua a salire. Dietro questi numeri c'è una logica precisa: le società calcistiche sono vere e proprie imprese globali. La compravendita di giocatori è il loro investimento più importante, insieme alle infrastrutture. E i giovani rappresentano la capitalizzazione del futuro, grazie anche alla globalizzazione del calcio e agli strumenti di scouting sempre più sofisticati. Guardiamo alle formule: il 24% dei trasferimenti è a titolo definitivo, il 22% in prestito. Gli acquisti a parametro zero restano i più frequenti, ma per gli Under 23 il trasferimento definitivo pesa il doppio rispetto ai 24-29enni e cinque volte più degli Over 30. Segnale chiaro: puntare sui giovani è la priorità. E chi guida questa corsa? L'Inghilterra, seguita da Spagna e Francia. La Serie A tiene il passo sui 19-21enni, ma sugli Under 18 resta indietro rispetto a Ligue 1 e Bundesliga. E quando si tratta di spesa, è fanalino di coda: 7,3 milioni di euro pro capite contro gli 8 della Bundesliga, gli 11,7 della Liga e i 20 della Premier. Un limbo, insomma: né grandi incubatori né veri utilizzatori, frenati da liquidità limitata e minore competitività internazionale. Qualche segnale positivo però c'è: il modello "Made in Italy" favorisce le serie minori e spinge i top club a creare seconde squadre, veri reparti di ricerca e sviluppo. Inter, Juventus, Atalanta e Milan U23 sono già in campo. Ma c'è un dato che fa riflettere: la Primavera contribuisce solo per il 9% ai trasferimenti. Troppo poco. Serve investire di più e rendere il sistema più attrattivo con nuovi stadi e turismo sportivo, un settore in forte crescita che porta ricavi e modernizzazione. Non a caso, gli investitori stranieri guardano all'Italia: il calcio è attrattivo, ma ha potenzialità ancora inespresse. Bisogna sfruttarle, dentro e fuori dal campo. gm/gtr