BOLOGNA (ITALPRESS) – In Emilia-Romagna, tutta la Riviera è balneabile: sono rientrati nella norma – lo confermano gli esiti dei campionamenti effettuati da Arpae, disponibili da oggi – anche i soli 3 punti spiaggia che martedì erano risultati sopra i valori soglia per la presenza di enterococchi. Rientrate quindi nei parametri di conformità le acque del Canale Tagliata Nord, nel comune di Cesenatico (FC), e i due punti a Marina Romea (100 metri Nord e 100 metri Sud foce Lamone), nel comune di Ravenna.

Per questi tratti di mare verranno dunque revocate dai sindaci le ordinanze di non balneabilità.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).