NAPOLI (ITALPRESS) – IUM “Academy School” ha organizzato, per lunedì 21 giugno, alle ore 15, il webinar “La riforma del processo tributario: disegni di legge a confronto”. Dopo l’indirizzo di saluto di Ettore Rosato, vicepresidente della Camera, il webinar vedrà la partecipazione, in qualità di relatori, di Giusi Bartolozzi, commissione Giustizia Camera dei Deputati; Massimo Bitonci, commissione Finanze Camera dei Deputati; Stanislao De Matteis, Procuratore Corte di Cassazione – Componente C.P.G.T; Angelo Cuva, docente Diritto tributario Università di Palermo – vicepresidente Uncat; Gilberto Gelosa, consigliere C.N.D.C.E.C. – Coordinatore Commissione Tributaria; Arturo Pardi, Consigliere nazionale forense – coordinatore Commissione tributaria.

L’introduzione è affidata al consigliere Francesco Lucifora, presidente Commissione concorsi consiglio presidenza Giustizia tributaria .

Le conclusioni saranno tenute da Francesco Tundo, ordinario di Diritto tributario Università di Bologna. Coordina il presidente IUM Eduardo Maria Piccirilli.

Il tema è dei più attuali: la riforma del processo tributario è stata inserita anche nel Recovery plan, il che fa ben sperare che possa vedere la luce in tempi brevi, nell’ambito delle riforme collegate al PNRR. L’evento ha ricevuto il patrocinio della Camera dei deputati oltre che del Consiglio di presidenza di Giustizia tributaria.

