ROMA (ITALPRESS) – La cooperazione scientifica e tecnologica si rafforza come uno dei pilastri delle relazioni tra Italia e Repubblica di Corea. È in questo quadro che si inserisce il Memorandum of Understanding firmato oggi dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e dal Vice Primo Ministro e Ministro delle Scienze e dell’Informazione, della Comunicazione e della Tecnologia della Repubblica di Corea, Bae Kyunghoon.

L’intesa consolida la cooperazione tra i due Paesi in alcuni ambiti strategici per la competitività e la crescita: intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, scienze della vita, manifattura avanzata e materiali avanzati. L’accordo prevede la promozione di progetti congiunti di ricerca, la mobilità di ricercatori ed esperti, lo scambio di buone pratiche sulle politiche scientifiche e dell’ICT e una collaborazione più stretta tra infrastrutture e centri di eccellenza.

Nel corso dell’incontro bilaterale che ha preceduto la firma, i due Ministri hanno approfondito le possibili sinergie sulle architetture di calcolo di nuova generazione, sulla progettazione di chip orientati all’intelligenza artificiale e sulle tecnologie avanzate per l’integrazione e l’assemblaggio dei semiconduttori (advanced packaging), con l’obiettivo di rafforzare la resilienza tecnologica e la competitività dei due Paesi.

La firma del Memorandum si inserisce nel quadro della visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung, che ha incontrato ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e vede oggi il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nel corso della visita, Italia e Corea adotteranno un Piano d’Azione bilaterale che da’ ampio spazio alla cooperazione scientifica e tecnologica, con particolare attenzione alle tecnologie di frontiera, ai semiconduttori, alla ricerca spaziale, alla sicurezza delle catene del valore e alla governance dell’intelligenza artificiale.

– foto ufficio stampa Mur –

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