La relazione del presidente Mazzone durante la Conferenza di Medicina Sportiva FIE a Hong Kong

ROMA (ITALPRESS) – “Mente, prestazione e inclusione nella scherma moderna. Preparazione psicologica, neurosviluppo e benessere dell”atleta”. È il titolo della relazione tenuta dal presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, a Hong Kong, durante la Conferenza di Medicina Sportiva FIE tenutasi presso l’Asia World Expo, sede dei Campionati del Mondo Assoluti 2026.

Nella venue iridata, al termine della seconda giornata dedicata alle qualificazioni, la Federazione Internazionale di Scherma, con i saluti d’apertura affidati al presidente ad interim Abdelmoneim ElHusseiny e alla segretaria generale Gulnora Saidova, ha radunato numerosi esperti di fama mondiale per un confronto d’alto profilo sulla tematica di “Un approccio multidisciplinare alla salute, alla prestazione e alla sicurezza nella scherma moderna”.

L’evento è stato organizzato e introdotto dal dottor Antonio Fiore, presidente della Commissione Medica FIE, al quale è andato l’elogio per l’eccellente lavoro svolto da parte del dottor Margo Mountjoy, che guida la Commissione Salute, Medicina e Scienza del CIO.

Molto apprezzato l’intervento del professor Mazzone che, nella duplice veste di presidente federale e direttore di Neuropsichiatria infantile presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, ha fatto riferimento anche al lavoro portato avanti dalla FIS.

In sala, tra i presenti, hanno rappresentato la Federazione anche il vicepresidente vicario Daniele Garozzo, il medico federale Alessandro Pagliaccia e il segretario generale Marco Cannella.

La Conferenza di Medicina Sportiva FIE di Hong Kong, nata per perseguire il piano strategico di avere “sempre gli atleti al primo posto”, è stata sviluppata in linea con la missione della Commissione Salute, Medicina e Scienza del CIO. Obiettivo primario: tutelare la salute degli schermidori, adottando un approccio che comprenda la prevenzione e il trattamento degli infortuni, il carico di allenamento, il supporto alle competizioni, le operazioni sul campo di gara, la raccolta e l’analisi dei dati, l’alimentazione e la nutrizione e la salute mentale prima, durante e dopo la competizione.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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