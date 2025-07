La Regione Veneto stanzia 3 milioni per la salute e la sicurezza di insegnanti e alunni

VENEZIA (ITALPRESS) – Con una delibera approvata dalla Giunta regionale del Veneto è stata assegnata quota parte dei proventi delle sanzioni comminate dagli SPISAL (Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) alle aziende, pari a complessivi 3 milioni di euro, all’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria per il sostegno di interventi nelle scuole della formazione professionale del Veneto a tutela della salute e sicurezza di studenti e insegnanti.

“Il Piano Strategico 2025-2027 per la tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro considera anche i rischi nel mondo della scuola, inteso come luogo di lavoro, ed è prevista una linea strategica per far maturare una consapevolezza di tali rischi nei futuri lavoratori pe adottare comportamenti corretti e sicuri“, ha detto l’assessora alla Sanità e Sociale, Manuela Lanzarin.

Nel sostenere le Scuole della formazione professionale è prevista l’indizione di procedure ad evidenza pubblica per l’attribuzione di un contributo economico per il rinnovo, la manutenzione e la sostituzione di attrezzature, macchinari, impianti e presidi a tutela della salute e sicurezza nei locali scolastici. Il contributo sarà assegnato alle Scuole in ragione della relativa popolazione scolastica e le attività dovranno essere realizzate entro la data del 31 dicembre 2027.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).