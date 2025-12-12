La Regione Sardegna finanzia i corsi di lingue all’estero, Manca: “Esperienza formativa”

CAGLIARI (ITALPRESS) – È stato pubblicato sul sito dell’ASPAL l’Avviso LIMBAS, finalizzato alla concessione di borse di mobilità transnazionale a supporto di esperienze di formazione linguistica e professionalizzante, finanziato dal PR Sardegna FSE+ 2021-2027.

“La Regione Sardegna continua a investire nel futuro dei suoi giovani, riconoscendo il ruolo cruciale delle competenze linguistiche e professionali per il loro successo nel mercato del lavoro. L’Avviso LIMBAS rappresenta un’opportunità strategica in quanto offre esperienze formative e professionalizzanti di alto livello che oggi sono indispensabili per accedere al mondo del lavoro in tutti i settori. Un percorso di questo tipo – sottolinea l’assessora del Lavoro Desirè Manca – non solo rafforza le competenze linguistiche e professionali, ma favorisce anche la capacità di inserirsi in contesti internazionali, rendendo i nostri giovani più competitivi e preparati al rientro in Sardegna. È un investimento sulle persone e sul futuro del mercato del lavoro regionale, capace di creare concrete prospettive occupazionali”.

L’Avviso finanzia borse per la frequenza di corsi di lingua finalizzati al conseguimento di certificazioni riconosciute, integrabili con esperienze professionalizzanti all’estero, quali tirocini, corsi specialistici o brevi esperienze lavorative, ed è rivolto ai giovani disoccupati, residenti in Sardegna da almeno due anni, di età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 23 gennaio 2026 e fino alle ore 17.00 del 31 luglio 2026, esclusivamente per mezzo della procedura telematica disponibile sul portale “SUS – Sportello Unico dei Servizi”.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).