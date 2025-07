La Regione Sardegna approva il nuovo piano d’investimenti per le imprese

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale della Sardegna ha approvato in via definitiva le Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese attraverso i Piani di Investimento (PI), previste nell’ambito del Programma Regionale Sardegna Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-2027. Lo fa sapere la Regione in una nota.

Si tratta di un passo fondamentale nell’attuazione della Programmazione Unitaria 2024-2029 che punta a consolidare e rilanciare il tessuto imprenditoriale sardo attraverso interventi mirati in innovazione, digitalizzazione, sostenibilità e valorizzazione delle competenze.

“Con questa approvazione mettiamo finalmente a disposizione delle imprese sarde uno strumento concreto, flessibile e strategico. I Piani di investimento saranno il cuore pulsante del nostro programma di rilancio economico: sosteniamo le imprese che vogliono crescere, innovare e posizionarsi meglio nei mercati nazionali e internazionali”, ha detto l’assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Giuseppe Meloni. Le direttive approvate offrono un quadro organico per la pubblicazione dei prossimi avvisi pubblici, destinati principalmente a micro, piccole e medie imprese (Mpmi), con possibilità di estensione a grandi imprese in casi specifici.

Gli investimenti potranno variare da 150.000 a 5 milioni di euro e potranno riguardare l’apertura di nuove attività produttive, l’ampliamento o la ristrutturazione di quelle esistenti, l’innovazione di processo e di prodotto, lo sviluppo di competenze e la transizione ecologica e digitale.

“La misura PI non è soltanto un intervento finanziario, ma una vera e propria politica industriale regionale. È un’opportunità che offriamo agli imprenditori sardi per affrontare con strumenti adeguati le grandi sfide di oggi: la competitività internazionale, la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica”, sottolinea ancora il vicepresidente della Giunta.

“Abbiamo strutturato la misura per essere il più possibile accessibile, prevedendo sia procedure valutative a sportello sia selezioni competitive, sempre nel rispetto della trasparenza e della semplificazione amministrativa”. Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti coerenti con le aree di specializzazione intelligente (S3) della Regione – come ICT (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), agroindustria, aerospazio, biomedicina, turismo, cultura e ambiente – e con gli ambiti strategici del Piano di Sviluppo Regionale Sardegna 2024-2029. Inoltre, sarà dato rilievo alle proposte che rientrano nelle Priorità 8 e 9 del Programma regionale Fesr, dedicate alle tecnologie deep tech, digitali, biotecnologie e tecnologie pulite.

“Il nostro obiettivo – conclude Meloni – è rafforzare il sistema produttivo sardo senza lasciare indietro nessuno. Puntiamo su un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e basato sulle eccellenze del territorio. Con queste risorse, vogliamo creare valore stabile, occupazione qualificata e una nuova fiducia nel futuro economico della Sardegna”. Nei prossimi mesi verranno pubblicati i primi bandi operativi, che daranno concreta attuazione ai contenuti delle direttive approvate.

