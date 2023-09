La Regione Puglia celebra le attività con oltre 70 anni di storia

BARI (ITALPRESS) - Una maiolica per premiare le eccellenze dell’imprenditoria con più di settant’anni di storia in Puglia. Dalla più antica libreria di Taranto al negozio di ceramiche barese aperto a inizio 1800, la Regione ha incontrato i titolari di 39 attività storiche alla Fiera del Levante per donare loro un riconoscimento nell’ambito dell’evento "La storia (in una) insegna". Una scelta nel solco dell’approvazione nel 2021 in Consiglio regionale della legge per la valorizzazione e sostegno delle attività economiche storiche e di tradizione, seguita quest’anno da un elenco con 455 attività riconosciute ufficialmente. col/fsc/mrv