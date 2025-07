La Regione Liguria sigla l’intesa sulla fiscalità con i sindacati

GENOVA (ITALPRESS) – E’ stata siglato oggi nella sede della Regione Liguria il protocollo di intesa tra Regione Liguria e Cgil, Cisl e Uil sulla fiscalità. L’obiettivo è quello di confermare la volontà comune di trovare misure per tutelare il reddito delle fasce più deboli della popolazione. La Regione conferma la volontà di perseguire un sistema fiscale regionale che allarghi la tutela del reddito dei singoli e delle famiglie.

Per il prossimo triennio si era già deciso con la legge n. 3 del 2025 l’accorpamento da 4 a 3 scaglioni di reddito IRPEF, misura che ha la conseguenza di ridurre la pressione fiscale sulle fasce medio-basse e di permettere ai liguri, con reddito imponibile fino a 28.000 euro, di essere esentati dalla maggiorazione dell’addizionale regionale all’ Irpef. Con l’accordo odierno si stabilisce che i contribuenti ricadenti in questa fascia di reddito con due figli a carico beneficeranno di una detrazione fiscale di 45 euro, importo che arriva a 50 euro per chi ha a carico anche un solo figlio, se disabile. La misura delle detrazioni è stata incrementata rispetto al 2024 da 40 a 45 e da 45 a 50 euro.

“Con questo protocollo – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – abbiamo aggiunto un altro tassello che conferma l’attenzione dell’amministrazione nei confronti della riduzione della pressione fiscale sui cittadini liguri, soprattutto verso coloro che hanno redditi medio bassi. Abbiamo infatti sottoscritto questo accordo con i sindacati per continuare la politica di riduzione fiscale verso una maggiore equità del prelievo, con una confermata attenzione ai nuclei familiari con figli. Trovare la condivisione delle organizzazioni sindacali sulla manovra fiscale, in vista del consiglio regionale dei prossimi giorni, era per noi molto importante”. Le parti si sono impegnate a incontrarsi nuovamente a ottobre per individuare le nuove misure da proporre nella sessione di bilancio 2026.

– Foto Ufficio stampa Regione Liguria –

(ITALPRESS)