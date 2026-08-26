La Regione Liguria “Allarme Sms da finti numeri Cup, non rispondere e non richiamare”

GENOVA (ITALPRESS) – Regione Liguria invita i cittadini alla massima attenzione in merito alla circolazione di falsi SMS che richiamano il servizio CUP e invitano a contattare un numero telefonico per presunte comunicazioni relative a prenotazioni o prestazioni sanitarie. Si tratta di messaggi fraudolenti che non provengono dai servizi sanitari regionali.

La raccomandazione è chiara: non rispondere ai messaggi sospetti, non richiamare i numeri indicati e non fornire dati personali o sanitari. I numeri utilizzati possono essere diversi e cambiare nel tempo.

Regione Liguria invita inoltre i cittadini a prestare particolare attenzione ai messaggi che utilizzano toni allarmistici o che chiedono di agire con urgenza. In caso di dubbi, è sempre opportuno rivolgersi direttamente ai canali istituzionali del servizio sanitario regionale, senza utilizzare i recapiti presenti nel messaggio sospetto.

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