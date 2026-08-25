Tragedia in spiaggia ad Andora, bagnino muore insieme al bagnante che stava cercando di salvare

SAVONA (ITALPRESS) – Tragedia questa mattina ad Andora, nel Savonese: un bagnino di 62 anni è morto insieme all’uomo che stava tentando di salvare in mare, un 66enne residente in provincia di Cuneo. L’allarme era scattato alle 10.40 per una coppia di bagnanti, un uomo e una donna, in difficoltà vicino a un molo. Per riportarli a riva si sono tuffati in due: il primo bagnino è riuscito a raggiungere la donna e a condurla verso la spiaggia, l’altro non ce l’ha fatta. Reduce da un altro salvataggio compiuto mezz’ora prima, ha accusato un malore probabilmente a causa della stanchezza. Così sia lui sia il bagnante sono deceduti per annegamento. I corpi ormai senza vita sono stati recuperati dagli addetti degli stabilimenti balneari vicini.

– foto di repertorio IPA Agency –

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