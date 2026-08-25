Liguria, al via il progetto “VIA.MA.R.E.” per la cooperazione transfrontaliera

GENOVA (ITALPRESS) – Entra nel vivo la realizzazione progetto europeo “VIA.MA.R.E. – Valorisation Intégrée et Animation du MArché transfrontalier du travail par le Réseau des services pour l’Emploi”, finanziato dal programma transfrontaliero Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, che coinvolge, oltre al territorio ligure, Toscana, Sardegna, Region Sud della Francia e Corsica. Il progetto affronta la sfida comune dell’integrazione dei mercati del lavoro delle regioni dell’area di cooperazione al fine di creare un mercato del lavoro transfrontaliero integrato ed efficiente, supportato da una rete attiva di servizi per l’impiego per facilitare i rapporti di lavoro e ridurre le barriere alla mobilità, consentendo a chi cerca un’occupazione di candidarsi in altre regioni e ai datori di lavoro di assumere oltre confine. “L’obiettivo generale dell’iniziativa è quello di creare una rete comune ai territori di servizi per l’impiego e di definire un piano generale per facilitare le relazioni di lavoro tra le cinque regioni dell’area di cooperazione – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro -. Con questa iniziativa proseguiamo e rafforziamo il percorso avviato nella precedente programmazione Interreg Italia-Francia Marittimo con il progetto MA.RE., consolidando la cooperazione transfrontaliera e generando ricadute concrete su territori, valorizzando al contempo le filiere legate all’economia del mare”.

Tra le principali attività previste l’allestimento di tre Mare Center, spazi fisici per favorire l’incrocio domanda-offerta di lavoro e sportello di ascolto per imprese e cittadini nell’ottica della mobilità transfrontaliera e tra le regioni facenti parte dello spazio di cooperazione. “Lo scorso marzo Regione Liguria ha definito l’apertura del primo Mare Center grazie a un’importante collaborazione con il Comune della Spezia e ricordiamo che, nel corso dei prossimi mesi, saranno istituiti altri due spazi, rispettivamente a Ventimiglia e a Genova prosegue Ferro -. Per quanto concerne Ventimiglia, è previsto l’allestimento all’interno del rinnovato Centro per l’Impiego dove pochi mesi fa abbiamo inaugurato “l’Angolo transfrontaliero”, uno sportello dedicato alla ricerca di lavoro oltre confine, pensato per offrire supporto e orientamento a chi intende cogliere opportunità professionali nei territori limitrofi. A Genova, invece, il Mare Center sarà tematico e dedicato quasi esclusivamente alla blue economy, una filiera strategica e sulla quale l’amministrazione regionale sta investendo davvero molto. L’auspicio è che questi luoghi possano anche essere consolidati oltre VIA.MA.R.E., trasformandosi in hub in particolare per l’informazione, l’orientamento, i recruiting days e le relazioni con le imprese”.

Un’altra importante tappa del progetto è prevista per il prossimo 22 settembre, quando Regione Liguria aprirà il ciclo di Mare Labs, laboratori territoriali che fungono da piattaforme di riflessione e lavoro partecipativo all’interno di ciascuna regione, secondo un approccio bottom up e di coinvolgimento diretto degli stakeholder. “I MARE Labs hanno come finalità principale quella di stimolare discussioni costruttive tra le diverse parti interessate, tramite la condivisione di esperienze e idee, utili anche alla elaborazione delle future azioni di progetto. Il primo laboratorio tematico del prossimo settembre sarà dedicato alla presentazione di uno studio realizzato da ALFA, partner di progetto, sulla parità di genere nel mercato del lavoro ligure; sarà un’occasione importante per analizzare punti di forza e aspetti su cui poter migliorare, oltre a discutere delle sfide e delle opportunità che ci attendono nel confronto transfrontaliero” conclude il vicepresidente.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Liguria –

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