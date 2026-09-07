La Regione Friuli-Venezia Giulia investe sui giovani, Rosolen “Sostegno a studenti ITS anche dopo il Pnrr”

UDINE (ITALPRESS) – “L’Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia conferma il proprio impegno a favore del diritto allo studio e amplia il sistema di sostegno agli iscritti agli ITS Academy, garantendo anche per l’anno accademico 2026/2027 l’accesso a borse di studio, servizi abitativi e contributi per l’alloggio. A sostegno di queste misure sono stati stanziati complessivamente 6,5 milioni di euro di risorse regionali per il diritto allo studio universitario, a cui si sommano 6,7 milioni del FSE+ 21/27.” Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen, illustrando le misure previste dal bando per il diritto allo studio degli studenti degli ITS Academy per l’anno accademico 2026/2027. “Già nelle precedenti annualità abbiamo sostenuto questi percorsi con risorse proprie, applicando criteri e importi analoghi a quelli previsti per gli universitari – ha ricordato l’assessore -. Con la conclusione della fase finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), confermiamo questa scelta e mettiamo nuovamente a disposizione risorse regionali, affidando all’Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS) la gestione e l’erogazione dei benefici. Vogliamo assicurare anche agli iscritti agli ITS Academy un sistema di sostegno che comprenda, oltre alle borse di studio, servizi essenziali come alloggio, mensa e trasporti, in un quadro di interventi coerente con quello già previsto per gli studenti universitari”.

“Gli ITS Academy rappresentano una componente strategica del sistema formativo del Friuli Venezia Giulia, perché offrono competenze altamente specializzate e fortemente connesse alle esigenze del sistema produttivo– ha sottolineato Rosolen -. Sostenere chi sceglie questi percorsi significa quindi investire contemporaneamente sui giovani, sulle loro opportunità di formazione e sulla competitività del nostro territorio”. I benefici sono destinati agli studenti iscritti, per l’anno accademico 2026/2027, agli ITS Academy con sede a Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Amaro. Per presentare la domanda non è necessario aver già perfezionato l’iscrizione all’ITS Academy: è possibile presentare la richiesta anche con riserva di iscrizione, fermo restando l’obbligo di completare l’iscrizione entro i termini stabiliti dalle singole Academy. L’accesso ai benefici è subordinato al possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal bando. Per quanto riguarda il merito, è richiesto il superamento con esito positivo degli esami intermedi relativi ai moduli svolti e conclusi entro il 10 agosto 2027. Ai fini della valutazione della condizione economica viene considerato l’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, riferito ai redditi e al patrimonio del 2024. I limiti ordinari sono fissati in 28.339,88 euro di ISEE e 61.608,48 euro di ISPE. Per gli studenti con disabilità certificata, i limiti sono incrementati del 25 per cento.

Gli importi delle borse di studio sono differenziati in base alla condizione dello studente: 7.171,11 euro per gli studenti fuori sede; 4.190,71 euro per gli studenti pendolari; 2.890,16 euro per gli studenti in sede. La domanda per la borsa di studio deve essere presentata esclusivamente online entro venerdì 30 ottobre 2026, attraverso il sito di ARDiS. Il bando mette inoltre a disposizione complessivamente 96 posti alloggio per gli studenti degli ITS Academy. A Trieste sono disponibili 47 posti, di cui 45 presso le Case dello Studente di Trieste e 2 presso la Casa dello Studente di Gorizia. A Udine sono invece disponibili 49 posti, distribuiti tra le strutture di Udine, Gemona del Friuli e Pordenone. Dei posti complessivamente disponibili, 34 a Trieste e 28 a Udine sono riservati alle matricole, mentre i posti rimanenti sono destinati agli studenti degli anni successivi. “L’alloggio – ha evidenziato Rosolen – è una delle condizioni che possono fare la differenza nella possibilità concreta di frequentare un percorso formativo. Per questo li garantiamo non solo nelle strutture residenziali, ma anche una misura sostitutiva per gli studenti che, pur risultando idonei, non riescano a ottenere un posto per effettiva indisponibilità”.

Agli studenti idonei non beneficiari di un posto alloggio, ai quali non sia possibile assegnare una sistemazione nelle strutture ARDiS o negli ulteriori posti disponibili, viene infatti riconosciuto un contributo sostitutivo di 1.600 euro, a fronte della presentazione di un contratto di locazione regolarmente registrato, di durata non inferiore a otto mesi, nella sede didattica del corso frequentato. Per gli studenti del secondo e terzo anno, scaduto lo scorso 3 agosto il termine di presentazione della domanda, l’ammissione avrà avvio dal 7 settembre 2026. Per la richiesta del posto alloggio sono previste due scadenze per le matricole: martedì 15 settembre 2026 e giovedì 15 ottobre 2026. Per la richiesta del contributo sostitutivo per l’alloggio, la scadenza è invece fissata a mercoledì 25 novembre 2026. “Con questo bando – conclude Rosolen – la Regione conferma una scelta precisa: il diritto allo studio deve accompagnare tutti i percorsi di formazione, compresi quelli degli ITS Academy“.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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