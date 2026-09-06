Sagre e fiere tradizionali, nuovo bando da 2,25 milioni in Friuli-Venezia Giulia

TRIESTE (ITALPRESS) – “Entro settembre si aprirà il bando regionale da oltre 2,2 milioni di euro per sostenere le Pro Loco, le parrocchie, le fondazioni e le associazioni senza fini di lucro che promuovono e sostengono sagre, feste locali e fiere tradizionali. Si tratta di iniziative che custodiscono identità, tradizioni e socialità delle nostre comunità locali: con queste risorse vogliamo sostenere strutture e spazi più accessibili, sicuri ed efficienti, sia per lo svolgimento delle manifestazioni sia per l’attività dei soggetti che le promuovono“. Lo annuncia l’assessore alle Infrastrutture e trasporti del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, dopo l’approvazione da parte della Giunta del bando, che dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 2.258.544,85 euro per il triennio 2026-28.

“Il bando sostiene innanzitutto gli interventi di maggiore consistenza sul patrimonio immobiliare: l’acquisto di immobili o impianti fissi destinati a sede legale o operativa, gli ampliamenti degli edifici e gli interventi di manutenzione straordinaria – chiarisce Amirante -. Sono inoltre finanziabili opere di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e adeguamento alle normative vigenti. Gli interventi devono riguardare immobili o impianti ubicati in Friuli Venezia Giulia, di proprietà dei beneficiari e destinati a loro sede, oppure utilizzati per le manifestazioni”. Possono presentare domanda Pro Loco, parrocchie, fondazioni e associazioni senza fini di lucro con sede legale o operativa in regione. Il contributo copre il 100 per cento della spesa ammissibile, fino a 70mila euro; non sono ammesse domande per interventi inferiori a 10mila euro.

Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda e per ciascun immobile sarà ammessa una sola richiesta di contributo, la quale dovrà essere presentata online tramite il sistema “Istanze OnLine”. Gli interventi dovranno iniziare dopo la presentazione della domanda. Al fine della definizione della graduatoria verranno considerati la tipologia dell’intervento e dell’immobile, l’accessibilità, la sostenibilità ambientale e sociale, i contributi già ottenuti sui precedenti bandi previsti dalla legge regionale 7/2019 e la dimensione economica del richiedente. Tutte le informazioni di dettaglio sul bando, comprese modalità e termini per la presentazione delle domande, saranno pubblicate a breve sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata al canale contributivo, dove saranno disponibili anche i contatti utili e le indicazioni per l’assistenza tecnica.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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