Rapporto Unicef, 20 milioni di minori vittime di abusi sessuali facilitati dalla tecnologia

ROMA (ITALPRESS) – Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall’UNICEF, si stima che 20 milioni di bambini e adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni in 21 paesi- ovvero quasi 1 su 5 – siano stati vittime di almeno una forma di sfruttamento e abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nel corso di un solo anno. “Through Children’s Eyes: How Digital Technologies Enable Child Sexual Abuse” (Attraverso gli occhi dei bambini: come le tecnologie digitali favoriscono l’abuso sessuale sui minorenni) unisce le testimonianze dei bambini con una delle più vaste raccolte di dati di indagine disponibili per mettere in guardia da una tendenza diffusa di abuso e sfruttamento sessuale dei minorenni – sia online che offline – facilitata dalla tecnologia. Il rapporto stima che oltre 15 milioni di bambini siano stati esposti a contenuti sessuali indesiderati, che a 9 milioni sia stato chiesto di partecipare a conversazioni a sfondo sessuale o di condividere immagini sessuali contro la loro volontà e che 4 milioni di bambini abbiano visto diffuse immagini sessuali che li ritraevano senza il loro consenso. Tuttavia, la reale portata del fenomeno è probabilmente molto più ampia a causa della mancata segnalazione da parte dei bambini.

“Il rapporto rivela una realtà dolorosa. Più di 20 milioni di bambini nei paesi oggetto dello studio sono stati esposti a contenuti sessuali espliciti indesiderati o a forme di sfruttamento online, spesso negli spazi digitali in cui imparano, giocano e interagiscono con gli amici”, ha affermato Catherine Russell, Direttrice generale dell’UNICEF. “Queste esperienze causano un profondo disagio emotivo e psicologico. Molti bambini soffrono in silenzio, senza sapere a chi rivolgersi per chiedere aiuto. Non possiamo distogliere lo sguardo”.

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